تعرف على درجات الحرارة المتوقعة حتى نهاية الأسبوع .. فيديو

استعرض برنامج «صباح البلد» المُذاع على قناة «صدى البلد» اليوم، الأربعاء، تقريرًا خاصًا بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع على مستوى محافظات الجمهورية.



وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:



القاهرة: العظمى 28 - الصغرى 17، علمًا بأن من المتوقع ان تظل درجة الحرارة مستقرة حتى نهاية الأسبوع.



الإسكندرية: العظمى 25– الصغرى 18، والخميس 24/18 ، والجمعة 24/18.



مطروح: العظمى 25- الصغرى 17، والخميس والجمعة 24/17.



الغردقة: العظمى 29، والصغرى 19، وتستقر درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع.



شرم الشيخ: العظمى 28، والصغرى 22، وستستقر درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع.



أسيوط: العظمى 29، والصغرى 15، وستستقر درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع.



كفر الشيخ: العظمى 27، والصغرى 17، علما بأن وستستقر درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع.



أسوان: العظمى 31، والصغرى 17، ومن المتوقع أن تظل درجات الحرارة ثابتة حتى نهاية الأسبوع.

