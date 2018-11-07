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تعليم

وكيل تعليم بورسعيد يتابع انتظام الدراسة بمدرسة القناة الإعدادية بنات

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 10:06 ص
صدى البلد
كتب محمد الغزاوى
شهد د. نبوى باهى وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم طابور الصباح بمدرسة القناة الإعدادية بنات يرافقه د. نيرا عبد النبى مدير إدارة شرق التعليمية وعزة الشاعر مديرة المدرسة ومعلمى المدرسة.

واطمأن وكيل الوزارة على انتظام سير العملية التعليمية بالمدرسة وعلى الطالبات عقب ما حدث بالأمس من محاولة اعتداء لعدد من أولياء الأمور على المدرسة والمدرسين والطالبات لخلافات بين بناتهم.

ووجه باهي الشكر لإدارة المدرسة على ما بذلوه من جهد لحماية الطالبات وعدم تعريضهم للخطر، مشددا على متابعة الوزارة للواقعة وما تم اتخاذه من إجراءات لحماية العاملين والطالبات. 

وطمأن وكيل الوزارة الطالبات والعاملين خلال طابور الصباح أن مديرية الأمن اتخذت كافة الإجراءات لتأمين المدرسة والطالبات والعملية التعليمية عقب حدوث الواقعة، وطالب الجميع بمواصلة ما حققوه من نجاحات خلال الفترة الماضية التي أشاد بها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء خلال زيارته للمدرسة.


وكيل تعليم بورسعيد يتابع انتظام الدراسة بمدرسة القناة الإعدادية بنات
وكيل تعليم بورسعيد يتابع انتظام الدراسة بمدرسة القناة الإعدادية بنات
وكيل تعليم بورسعيد يتابع انتظام الدراسة بمدرسة القناة الإعدادية بنات
وكيل تعليم بورسعيد يتابع انتظام الدراسة بمدرسة القناة الإعدادية بنات
وكيل تعليم بورسعيد يتابع انتظام الدراسة بمدرسة القناة الإعدادية بنات
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