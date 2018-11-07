أول تعليق من يورجن كلوب بعد الهزيمة من بطل صربيا

أكد يورجن كلوب مدرب ليفربول عدم ذعره بعد خسارة فريقه للمرة الثانية في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أمس الثلاثاء لكنه أقر بأن الخسارة قد تؤثر على حظوظ النادي الإنجليزي في التأهل للدور الثاني.



وأحرز ميلان بافكوف هدفين في الشوط الأول ليفوز رد ستار بلجراد الصربي 2-صفر على ليفربول.



ويتساوى الفريق الانجليزي الآن مع نابولي في صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط لكل منهما بعد أربع مباريات وتتبقى له مباراتان ضد الفريق الإيطالي وباريس سان جيرمان.



وقال كلوب: "أعتقد أنه كان من المنطقي إجراء عدة تغييرات، كانت هناك تغييرات كنا نرغب فيها وتغييرات كان علينا القيام بها".



وأضاف :"لا أقول إن خسارتنا مباراتين أمر خطير لكن بالطبع يجب أن نتأكد من عدم حدوث ذلك مرة أخرى وإلا ستكون الأمور صعبة، لأن المباراة المقبلة بالفعل خارج ملعبنا مجددا ثم أمامنا مواجهة صعبة على أرضنا".



ويحل ليفربول ضيفا على باريس سان جيرمان بطل فرنسا يوم 28 نوفمبر قبل أن يستضيف نابولي في 11 ديسمبر.