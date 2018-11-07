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رياضة

وكيل أعمال رونالدو: الكرة الذهبية محسومة

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 09:17 ص
صدى البلد
نور عادل
أبدى وكيل أعمال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جورجي مينديش، ثقته في فوز لاعب يوفنتوس الإيطالي بالكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم، ليصبح الأكثر تتويجًا بها.

وأوضح مينديش خلال حضوره إحدى الفعاليات في العاصمة البرتغالية لشبونة أنه ينتظر بشغف قدوم 3 ديسمبر المقبل، الموعد المقرر للكشف عن الفائز بالجائزة.

ويحمل النجم البرتغالي خمس كرات ذهبية في تاريخه (2008 و2013 و2014 و2016 و2017)، وهو نفس عدد مرات فوز منافسه التقليدي الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وأكد مينديش: "هو اللاعب الأفضل في العالم والأفضل دائمًا".
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