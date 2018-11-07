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فن

سبب غريب وراء تغيير جورجيت اسمها إلى جينا سليم

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 09:32 ص
جينا سليم
جينا سليم
نورا نبيل
أكدت الفنانة جينا سليم أن اسمها الحقيقي هو جورجيت وقد بدأت مشوارها الفني به ولم تفكر في تغييره حتى تعرضت لموقف متكرر دفعها لاختيار اسم جينا.

وقالت جينا سليم والتي تشارك في بطولة مسلسل "لدينا أقوال أخرى"، خلال استضافتها بندوة "صدى البلد" : "فوجئت بالعاملين في أي مسلسل أشارك فيه ينادوني ببتروجيت بدلًا من جورجيت ورغم أنه أمر كوميدي ولكني وجدت أن نطق اسمي صعب للبعض ولذلك قررت تغيير آسمي إلى جينا وهو الإسم الذي يناديني به بعض اصدقائي به كما أن نطقه سهل ".

وتشارك جينا سليم الإعلامي عمرو عبد الحميد في تقديم إحدى فقرات برنامج "رأي عام" على قناة ten .
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