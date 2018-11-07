ضبط 36 متهما هاربين من 82 حكما و20 قضية سرقة تيار كهربائى بدمنهور

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة حملة مكبرة بدائرة مركز شرطة دمنهور برئاسة اللواء جمال الرشيدى مدير الأمن للقضاء على البؤر الإجرامية وضبط العناصر الخطرة والخارجين عن القانون.



بمشاركة قيادات المديرية وقوات نظامية وبحثية ومجموعات من إدارة قوات الأمن بالمديرية وضباط الإدارات والأقسام النوعية ( المرور ، إشغالات ، مخدرات ، تنفيذ أحكام ، تموين ) بالتنسيق ومسئولى الجهات المعنية المختصة وقسم شرطة كهرباء البحيرة ( بدائرة مركز شرطة دمنهور ).



أسفرت عن الآتي : ضبط 36 محكوما عليـــه بإجمالي ( 82 ) حكم حبس جنائي ، حبس جزئـي ، مستـأنـف ، 4 قضايا سلاح ومخدرات ، ( 525 ) غرامة جزئية ،( 20 ) غرامة مستأنفة.



كما تمكنت الحملة من ضبط ( 20 ) قضية تموينية متنوعة، ( 20 ) قضية سرقة تيار كهربائى، إزالة ( 1300 ) حالة إشغالات ثابتة ومتحركة بالطرق العامة،( 23 ) حالة تعد على أراضى ( أملاك الدولة ) صادرة من الإدارة العامة للري والصرف عبارة عن ( مبانى بالطوب الأبيض ، عشش ، أكشاك ، تند حديدية ، مغاسل سيارات ) بإجمالى مساحات 754 مترًا.



وفى مجال المرور تم سحب تراخيص ( 48 ) لمركبات مخالفة ..وتحرير ( 300 ) مخالفات مروريه متنوعه بالإضافة إلى حجز ( 8 دراجات بخارية ( توك توك ) دون تراخيص ( 9 ) دراجات بخارية ( موتوسيكل ) دون ترخيص.. وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.