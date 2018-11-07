حب الوطن بالجيزة ينظم حملة بيطرية متكاملة بالمنوات

ينظم ائتلاف حب الوطن بمحافظة الجيزة برئاسة المهندس بدوي عقبي، حملة طبية بيطرية مجانية متكاملة، بقرى المنوات و ميت قادوس و ميت شماس، اليوم الأربعاء، بالتعاون مع نقابة الأطباء البيطريين برئاسة الدكتور خالد العامري.



من جانبه قال الدكتور خالد العامري عميد كليه الطب البيطري بجامعة القاهرة نقيب الأطباء البيطريين، أن ذلك يأتي ضمن بروتوكول التعاون، مع ائتلاف حب الوطن، و الذي تم من خلاله تنظيم العديد من القوافل الطبية البيطرية المجانية المتكاملة بالعديد من المحافظات، لخدمة الفلاحين، و الحفاظ على الثروة الحيوانية، في قرى و نجوع مصر.



يأتي ذلك برعاية النائب جمال عبدالناصر عقبي، المنسق العام لأمانة العمال بالائتلاف.