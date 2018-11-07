جينا سليم لـ صدى البلد: عملي ممثلة وطبيبة نفسية لم يؤثر على ابني

أكدت الفنانة جينا سليم أنها لا تواجه أي مشاكل أو صعوبات في التوفيق بين حياتها العملية وحياتها الأسرية وذلك رغم عملها في ثلاث مجالات هي: الطب النفسي والتمثيل والتقديم التلفزيوني.



وقالت خلال استضافتها في ندوة خاصة بصدى البلد :" عائلتي تساعدني في الاعتناء بطفلي في حال إنشغالي أي يوم عنه كما أنني اتبع معه سياسة التعويض، فإذا تغيبت عنه في يوم أحرص أن يكون اليوم التالي إجازة لكي أقضيه معه ".



جينا سليم تتابع في الوقت الحالي ردود الأفعال حول دورها بمسلسل "لدينا أقوال أخرى" والذي تعاونت من خلاله مع يسرا.