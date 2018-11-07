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مرأة

بعد غلاء البطاطس.. وصفات لاستخدام البطاطا كبديل في الأكلات الحادقة

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 09:46 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
بعد ارتفاع أسعار البطاطس يمكن لربة المنزل تتجنب إعدادها فى الوقت الحالى واستبدالها بالبطاطا فهى أقل تكلفة حيث تنصح الشيف هالة فهمى أعداد البطاطا كبديل عن البطاطس أو إدخالها مع واحدة أو أثنين فقط من البطاطس.

وأضافت أن هناك بطاطا محمرة وبطاطا محمرة بصوص الجبن، باستخدام المبشرة جرب تقطيع البطاطا شرائح مدورة، مع إضافة صوص الجبن ، بطاطا محمرة بالشطة والليمون، هذه الطريقة تصلح للاستخدام كوجبة خفيفة منفصلة للعشاء، خليط بين المذاق الحار والحلو معًا، باستخدام الليمون والشطة والسكر و هناك طريقة صحية أكثر للحفاظ على القيمة الغذائية ،بطاطا وبطاطس ودجر ، عبر سلقها أولًا ثم تتبيلها وإدخالها الفرن.

بطاطا محشية بصوص البيتزا والجبن ،تعرفي على طريقة عمل صوص البيتزا، ثم استخدميه في تحضير بطاطا محشية بالجبن والخضراوات مع الكاتشب ،بطاطا بعين الجمل ،حشو أخف للبطاطا المشوية، بالجبن اللايت، مع المكسرات اللازمة لإمداد الجسم بالدهون النافعة.

بطاطا باللحمة والذرة ، وجبة رئيسية من اللحمة الستيك والبطاطا، بديلة لصينية البطاطس باللحمة .
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