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أخبار البلد

القوى العاملة تنتهي غدا من قبول طلبات الراغبين في التدريب مجانا

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 09:36 ص
صدى البلد
هيثم سعد الدين
تنتهي وزارة القوي العاملة غدا الخميس من، قبول طلبات الدفعة السادسة من الراغبين في التدريب من الذكور والإناث من جميع محافظات الجمهورية بشركة شلمبرجير على المهن المتعلقة بنشاط الخدمات البترولية بداية من أعمال استكشاف البترول، وحفر الآبار، وحتى إنتاج النفط أو الغاز من الآبار.

وقد بلغ عدد المتقدمين خلال الأيام الثلاثة الماضية أكثر من 500 راغب تقدموا بأوراقهم باليد بمقر الوزارة، فضلا عن المتقدمين من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة من المحافظات المختلفة. 
وأوضح وزير القوي العاملة محمد سعفان،أن التدريب يتم مجانا لمدة 4 أشهر، فضلا عن منح المتدرب مكافأة مالية قدرها 1300 جنيه شهريا طوال فترة التدريب، بالإضافة إلى 1000 جنيه بدل إقامة للمغتربين من خارج محافظات القاهرة الكبرى.

وأشار "سعفان" إلى أنه يشترط في المتقدم للتدريب أن يكون من خريجي المدارس الفنية الصناعية "نظام الـ 3 و5 سنوات" والمعاهد الفنية الصناعية والجامعة العمالية دفعات 2014 و2015 و2016 و2017، مع الإلمام باللغة الإنجليزية، وألا يتجاوز السن عن 30 عاما في تاريخ التقديم، فضلا عن التفرغ الكامل طول مدة التدريب.

وكشف "سعفان" أنه تسهيلا على جميع الراغبين وتخفيف عبء وتكاليف السفر من مقر إقامتهم للوزارة، تم لأول مرة تقديم المستندات المطلوبة للراغبين في التدريب من خلال الموقع الالكتروني للوزارة على الرابط التالي: http://www.manpower.gov.eg/ter_petrol.html،
أو التقدم بالطلبات باليد مرفقا بها السيرة الذاتية بما لا تزيد عن صفحة واحدة بالعنوان، وتاريخ الميلاد، والتليفون، والخبرات، وصورة من المؤهل الدراسي، ومن بطاقة الرقم القومي، والموقف من التجنيد أو الخدمة العامة، وذلك بمقر وزارة القوي العاملة 3 شارع يوسف عباس - مدينة نصر- من الساعة التاسعة صباحا وحتي الثانية بعد الظهر، حتي غدا الخميس ، ولن تقبل أية طلبات غير مستوفاة للشروط. 

وأشار الوزير إلي أنه سيتم إجراء البرنامج التدريبي بمراكز التدريب ومواقع عمل شركة شلمبرجير، والتأمين على جميع المتدربين من أخطار الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي أو الإصابة، وسوف يمنح المتدرب بعد اجتياز الدورة شهادة معتمدة من الوزارة والشركة، وشهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة.
القوى العاملة تنتهي غدا من قبول طلبات الراغبين في التدريب مجانا
القوى العاملة تنتهي غدا من قبول طلبات الراغبين في التدريب مجانا
القوى العاملة تنتهي غدا من قبول طلبات الراغبين في التدريب مجانا
القوى العاملة تنتهي غدا من قبول طلبات الراغبين في التدريب مجانا
القوى العاملة تنتهي غدا من قبول طلبات الراغبين في التدريب مجانا
القوى العاملة تنتهي غدا من قبول طلبات الراغبين في التدريب مجانا
القوى العاملة تنتهي غدا من قبول طلبات الراغبين في التدريب مجانا
القوى العاملة تنتهي غدا من قبول طلبات الراغبين في التدريب مجانا
القوى العاملة تنتهي غدا من قبول طلبات الراغبين في التدريب مجانا
القوى العاملة تنتهي غدا من قبول طلبات الراغبين في التدريب مجانا
القوى العاملة تنتهي غدا من قبول طلبات الراغبين في التدريب مجانا
القوى العاملة تنتهي غدا من قبول طلبات الراغبين في التدريب مجانا
القوى العاملة تنتهي غدا من قبول طلبات الراغبين في التدريب مجانا
القوى العاملة تنتهي غدا من قبول طلبات الراغبين في التدريب مجانا
القوى العاملة تنتهي غدا من قبول طلبات الراغبين في التدريب مجانا
القوى العاملة تنتهي غدا من قبول طلبات الراغبين في التدريب مجانا
القوى العاملة تنتهي غدا من قبول طلبات الراغبين في التدريب مجانا
القوى العاملة تنتهي غدا من قبول طلبات الراغبين في التدريب مجانا
القوى العاملة تنتهي غدا من قبول طلبات الراغبين في التدريب مجانا
القوى العاملة تنتهي غدا من قبول طلبات الراغبين في التدريب مجانا
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