انتقادات واسعة لغلاء أسعار تذاكر مهرجان الموسيقى العربية

انتقد كثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي غلاء أسعار حفلات مهرجان الموسيقى العربية، في دورته الـ27 والتي تتواصل فعالياتها حاليا، حيث وصلت سعر التذكرة إلى 1500 جنيه أحيانا، في حفل ماجدة الرومي مثلا، و1000 جنيه في حفل عمر خيرت، وهو رقم كبير جدا بالنسبة للكثير من المصريين البسطاء.



وتساءل هؤلاء عن سبب زيادة سعر تذاكر هذا العام، مقارنة بالأعوام الماضية، خاصة أن شعار المهرجان الدائم هو أن تكون الموسيقى للجميع، وليس للأغنياء فقط.



كما تساءل كثير من رواد مواقع التواصل كيف تسمح وزارة الثقافة بأن يتحول المهرجان إلى الصفوة فقط، وأين عامة الشعب، ولماذا لا يتاح لهم الاستماع إلى الحفلات، بأسعار رخيصة نسبيا، ولماذا لا تقام بعض حفلات المهرجان في الميادين والساحات، بأسعار رمزية، حتى تصبح في متناول الجميع، خاصة أن الدولة لا تهدف من إقامة هذه المهرجانات إلى الربح بأي شكل.