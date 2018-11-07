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منوعات

جوجل يحفز الأمريكيين للانتخاب .. غير شعاره وقدم معلومات عن الانتخابات

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 09:59 ص
شعار جوجل في الولايات
شعار جوجل في الولايات المتحدة خلال الانتخابات النصفية
أماني إبراهيم
تحول شعار محرك البث جوجل، أمس الثلاثاء، إلى شعار آخر مبتكر كُتب فيه "go vote" بنفس ألوان شعار جوجل المعتادة، وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية فقط، وسيستمر هذا الشعار طيلة أيام الانتخابات النصفية.

ولم يقتصر تغيير الشعار على الشكل فقط، فمبجرد الضغط على الكلمة يتمكن المستخدم من إدخال اسمه وبيانته، وسيعرف مكان الاقتراع، وسيعرف أيضا موعد غلق صناديق الاقتراع هناك، وستمكن من معرفة كيفية التصويت بشكل عام من خلال روابط تشرح كيفية التسجيل للتصويت، وفقًا لمجلة نيوزويك الأمريكية.

يمكن للمستخدمين بعد ذلك معرفة الأوراق المطلوبة عند ذهابهم إلى صناديق الاقتراع، مثل أوراق الهوية، وشهدت انتخابات التجديد النصفي التي بدأت، أمس الثلاثاء، حضور نسب عالية من الناخبين.
جوجل يحفز الأمريكيين للانتخاب .. غير شعاره وقدم معلومات عن الانتخابات
جوجل يحفز الأمريكيين للانتخاب .. غير شعاره وقدم معلومات عن الانتخابات
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