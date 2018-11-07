في عيد ميلاده.. تعرف على سبب انفصال مكسيم خليل عن زوجته الأولى

يصادف اليوم عيد ميلاد النجم السوري مكسيم خليل والذي أكمل اليوم عامه الأربعين، فهو من مواليد 1978 .





ما لا يعرفه الكثيرون أن مكسيم خليل كان متزوجًا من الفنانة يارا خليل قبل زواجه من الممثلة سوسن أرشيد إلا أنه انفصل عنها بعد فترة قصيرة من الزواج .



