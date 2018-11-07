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فن

في عيد ميلاده.. تعرف على سبب انفصال مكسيم خليل عن زوجته الأولى

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 10:13 ص
صدى البلد
نورا نبيل
يصادف اليوم عيد ميلاد النجم السوري مكسيم خليل والذي أكمل اليوم عامه الأربعين، فهو من مواليد 1978 . 

ما لا يعرفه الكثيرون أن مكسيم خليل كان متزوجًا من الفنانة يارا خليل قبل زواجه من الممثلة سوسن أرشيد إلا أنه انفصل عنها بعد فترة قصيرة من الزواج .

وكشف مكسيم عن أسباب طلاقه لزوجته الأولى موضحًا أنه تزوج في سن صغير ولكنه فوجئ بأن الزواج مسئولية كبيرة وشعر بالتخبط الشديد خلال هذه الفترة وقرر اتخاذ قرار الانفصال موضحًا أن ابنه هاني هو أجمل شيء خرج به من هذه التجربة الفاشلة وذلك وفقًا لتصريحاته بأحد البرامج التلفزيونية.
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