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تعليم

تشكيل هيئة مكتب مجلس الأمناء والمعلمين بالمنوفية

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 10:05 ص
صدى البلد
مروة فاضل
عقدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، انتخابات لاختيار هيئة المكتب لمجلس الامناء والاباء والمعلمين علي مستوى المديرية.

وجاءت الانتخابات لاختيار هيئة المكتب (الرئيس - نائب الرئيس - المراقب المالى) وذلك بحضور مختار شاهين مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بالمنوفية. 

أسفرت النتيجة عن فوز كل من الدكتور حسن الخولى رئيسا للمجلس بالتزكية وحمدى جاد نائب رئيس المجلس وأحمد زهران المراقب المالى بالتزكية.
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