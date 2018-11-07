اكتشاف أقمار جديدة لكوكب الأرض

أفادت مجلة "ناشيونال جيوغرافيك" الأمريكية بأن فريق من الفلكيين أعلنوا أن كوكب الأرض قد لا يمتلك قمرًا واحدًا وذلك بعد التقاط صور لغيوم غامضة تقع على بعد 250 ألف ميل، يرجح أنها لقمرين جديدين.





وقالت المجلة إن "الغيمتين المعروفتين باسم كورديلويسكي صعب على العلماء اكتشافها لفترة طويلة على الرغم من أنهما قريبتان من الأرض".



وأشارت إلى أن القمرين المكونين من الغبار يبعدان عن الأرض بمسافة تقترب من المسافة التي يبعد بها القمر عن الأرض، إلا أن الباحثين في علم الفلك قد غفلوا عنهم إلى حد كبير، بسبب صعوبة التقاط صورة ذرات الغبار.





وتتراوح مساحة كل قمر من قمري كورديلويسكي ما بين 45 إلى 65 ميلا، وعلى الرغم من مساحتهما الكبيرة فإن الجسيمات الفردية التي تشكلها تقاس بقياس ميكرومتر فقط، إن ضوء الشمس الذي ينعكس عن هذه الجسيمات يجعلها تضيء بشكل خافت للغاية.