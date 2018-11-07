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حوادث

ضبط تشكيل عصابي لإدارة صفحة على الفيس بوك لاستخراج محررات رسمية مزورة

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 10:09 ص
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
جمالات الدمنهورى
تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات (فرع غرب الدلتا) بالاشتراك وضباط وحدة مباحث مركز شرطة كوم حمادة ب‘شراف اللواء جمال الرشيدى مدير أمن واللواء محمد هندى مدير إدارة البحث الجنائي بالبحيرة من القبض على شخصين أحدهما مهندس والثانى بكالوريوس علوم ومقيمان بقرية الطود لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير شهادات الخبرة وبيانات النجاح والمنسوب صدورها لجهات حكومية وعرض خدماتهما على راغبي الحصول على تلك المستندات من خلال حسابهما على صفحات التواصل الاجتماعي  مقابل مبالغ مالية.

وكانت وردت معلومات لضباط إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات (فرع غرب الدلتا) بالاشتراك وضباط وحدة مباحث مركز شرطة كوم حمادة مفادها قيام كل من : "على، س.ا". 30 سنة حاصل على بكالوريوس هندسة، هشام .ا.ع.25 سنة حاصل على بكالوريوس علوم ومقيمان قرية الطود بدائرة المركز بإنشاء وإدارة حساب علي موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) تحت مسمى (شهادات خبرة موثقة) حيث كونا المذكوران تشكيلًا عصابيًا تخصص في تزوير شهادات الخبره وبيانات النجاح والمنسوب صدورها لجهات حكومية وعرض خدماتهما على راغبي الحصول على تلك المستندات من خلال الحساب المشار إليه مقابل مبالغ مالية.

وبعد بتقنين الإجراءات تم استهداف المتهمان المذكوران بمأمورية بمحل إقامتهما أسفرت عن ضبطهما وبحوزتهما "جهاز لاب توب ماركة hp ، هاتفين محمول ماركة سامسونج، طابعه ألوان، عدد من شهادات الخبرة ، بيانات نجاح، خطابات خطوط سير منسوب صدورها لجهات حكومية مختلفة ممهورة بخاتم شعار الجمهورية "جميعها مزورة".

ومواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، حيث إستغل الأول عمله بإحدى الشركات التي تقدم الدعم الفني في مجال الدفع الإلكتروني بالتعاقد مع وزارة الماليه وتعامله مع بعض الجهات الحكوميه وقيامه بتزوير تلك المحررات مستخدمًا جهاز الحاسب الآلي المضبوط.

 وقيام الثانى بالتواصل مع عملائهما والاتفاق معهم والحصول على مبالغ مالية مقابل ذلك  وإدارتهما للحساب المشار إليه من خلال الهواتف المحموله والتي بفحصها تبين إحتوائها على دلائل لإرتكابهما الواقعة، وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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