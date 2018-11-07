مشروب طبيعي يرفع المناعة ويخفض الوزن الزائد

يعاني الكثير من الأشخاص أصحاب الوزن الزائد من مشكلة انخفاض المناعة لديهم، فإذا كنت من ضمن هؤلاء عليك بتناول كوب من هذا المشروب يوميا لرفع المناعة وانخفاض الوزن الزائد بنسبة كبيرة .









كشف موقع بولد سكاى الهندى الشهير عن أفضل مشروب لرفع المناعة وانخفاض الوزن وهو الزنجبيل، فالعمليات الهضمية تحدث أسرع من المعتاد عندما يتم تناول الزنجبيل، وعندما يتم إضافة الليمون مع مشروب الزنجبيل فإنه يعطي النتائج المرادة في إنقاص الوزن، وخاصة إذا كنت نظاما غذائيا صحيا، ويعد الزنجبيل مفيد ايضا للقلب والأوعية الدموية.



