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مرأة

مشروب طبيعي يرفع المناعة ويخفض الوزن الزائد

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 09:59 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يعاني الكثير من الأشخاص أصحاب الوزن الزائد من مشكلة انخفاض المناعة لديهم، فإذا كنت من ضمن هؤلاء عليك بتناول كوب من هذا المشروب يوميا لرفع المناعة وانخفاض الوزن الزائد بنسبة كبيرة .


كشف موقع بولد سكاى الهندى الشهير عن أفضل مشروب لرفع المناعة وانخفاض الوزن وهو الزنجبيل، فالعمليات الهضمية تحدث أسرع من المعتاد عندما يتم تناول الزنجبيل، وعندما يتم إضافة الليمون مع مشروب الزنجبيل فإنه يعطي النتائج المرادة في إنقاص الوزن، وخاصة إذا كنت نظاما غذائيا صحيا، ويعد الزنجبيل مفيد ايضا للقلب والأوعية الدموية.

ويمكن استخدام الزنجبيل المغلي مع الليمون أو تناوله باردا، في الحالتين سوف تحصلون على النتيجة ذاتها، ولكن لا يتم إضافة السكر، وإذا كنتم تريدون تحلية الشراب يمكنكم استخدام العسل .
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