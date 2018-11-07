سباليتي يقترح على ريال مدريد وبرشلونة ضم مدافع إنتر ميلان

أشاد الإيطالي لوتشيانو سباليتي، المدير الفني لإنتر ميلان، بمدافعه السلوفاكي ميلان سكرينيار، الذي قدم أداءً متميزًا أمام برشلونة أمس، بدوري أبطال أوروبا.



وقال سباليتي في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "إذا كنت في برشلونة فسوف أدفع 120 مليونا للحصول على سكرينيار و20 كمكافأة".



وأردف "أما لو كنت في ريال مدريد فسأدفع 140 مليونا للحصول عليه و40 مكافأة. هذا ما أفكر به حول سكرينيار".



وأضاف تعليقا على المباراة التي انتهت (1-1) أمام الفريق الكتالوني: "كان لدينا شخصية على المستوى الذهني. في البداية لعبنا بعاطفة. جعلونا نرى أنهم متفوقين علينا لكننا كنا نريد المنافسة حتى الثانية الأخيرة".



وعن ليونيل ميسي الذي لم يشارك بسبب عدم تعافيه بشكل كامل من الإصابة التي يعاني منها، قال: "إنه لاعب كرة قدم استثنائي، لكن حتى بدونه برشلونة فريق رائع".



وختم "أنا آسف لأنه مصاب ولا أريد لأحد أن يصاب، لكنني أفضل اللعب مع برشلونة بدون تواجد ميسي".