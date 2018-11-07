شاهد.. عروض عسكرية وسط موسكو لإحياء ذكرى العرض التاريخي عام 1941

عرضت فضائية "روسيا اليوم" فيديو للعروض العسكرية التى تُقام اليوم، الأربعاء، فى الساحة الحمراء وسط موسكو، وذلك إحياء للذكرى الـ77 للعرض العسكري التاريخي الذي أقيم في العام 1941.



ويشارك في العرض الفوج الرئاسي وعسكريون من الوحدات والمؤسسات التعليمية التابعة لوزارة الدفاع الروسية وطلاب المدارس العسكرية في موسكو، ويبلغ عدد المشاركين 5 آلاف شخص.



يذكر أن عرضا عسكريا أقيم في الساحة الحمراء في الـ7 من نوفمبر عام 1941 أثناء معركة موسكو ضد جيوش هتلر، إحياء للذكرى الـ24 لثورة أكتوبر الاشتراكية، وشارك آنذاك في العرض التاريخي أكثر من 28 ألف عسكري توجهوا فورا بعد انتهائه إلى الجبهة التي كان خطها الأول يقع على بعد 30 كيلومترا من المدينة.