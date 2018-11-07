قرارات مرتقبة من الكاف بشأن مباراة الأهلى والترجي .. اليوم

تعقد لجنة المسابقات الخاصة بتنظيم بطولة دورى أبطال إفريقيا اليوم اجتماعا مهما من أجل حسم موقف ثنائى الترجى التونسى فرانك كوم وشمس الدين الذوادى من المشاركة فى نهائى أبطال إفريقيا أمام الأهلى المقرر إقامته الجمعة المقبل.





كما من المقرر أن تحسم لجنة المسابقات بالكاف مصير منع بعض جماهير الترجى من حضور النهائى الإفريقى وذلك بسبب أحداث الشغب التى شهدتها مباراة أول أغسطس الأنجولى فى نصف النهائى.



