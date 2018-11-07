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مرأة

مشروب طبيعي سحرى لعلاج التهاب الحلق والأحبال الصوتية

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:57 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
يعاني الكثير من الأشخاص من نزلات البرد والتهاب الحلق بسبب تقلبات الجو فى الوقت الحالى، وكشف موقع هيلث كير الأمريكى عن أفضل مشروب بمثابة السحر فى القضاء على التهاب الأحبال الصوتية وعلاج نزلات البرد وانسداد الشعب الهوائية.

المكونات:
نصف ليمونة
ملعقة من ورق الجوافة

طريقة تحضير الوصفة وتناولها :
فى وعاء على النار قومى بغلى كافة المكونات وتصفيتها وتناول كوب منها صباحا على الريق أو فى المساء حيث يعمل هذا المشروب على توسيع الشعب وتقليل احتقان الحلق.
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