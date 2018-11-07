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منتخب الشاطئية فى مواجهة قوية أمام البرازيل اليوم

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 10:24 ص
صدى البلد
يسرى غازى - عمرو الحلوانى
يخوض اليوم الأربعاء منتخب مصر للكرة الشاطئية بقيادة أحمد عبد الرازق، مباراة مع منتخب البرازيل فى الثانية والربع مساء اليوم ضمن الجولة الثانية للفراعنة بكأس الإمارات الدولية.

وكان فراعنة الشاطئية حقق الفوز علي نظيره الإماراتي صاحب الأرض بنتيجة 3-1 في البطولة الدولية التي تستضيفها الإمارات.

أحرز أهداف مصر : أحمد شحات وهيثم عاطف ومصطفى علي.
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