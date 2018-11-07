صلاح ينشد المستحيل.. مجموعة ليفربول تتعقد وفرصة وحيدة من أجل الصعود

ليفربول على الورق يبدو في المركز الثاني متقدمًا على العملاق الباريسي، غير أن الواقع يكشف ما هو أصعب من ذلك في مهمة تقترب من المستحيل من أجل الصعود لرفقاء صلاح

ليفربول على الورق يبدو في المركز الثاني متقدمًا على العملاق الباريسي، غير أن الواقع يكشف ما هو أصعب من ذلك في مهمة تقترب من المستحيل من أجل الصعود لرفقاء صلاح .

بـ6 نقاط من 4 مباريات شارك ليفربول صدارة المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا بالشراكة مع نابولي الإيطالي، وبفارق نقطة وحيدة عن باريس سان جيرمان ونقطتين عن النجم الأحمر الصربي

بـ6 نقاط من 4 مباريات شارك ليفربول صدارة المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا بالشراكة مع نابولي الإيطالي، وبفارق نقطة وحيدة عن باريس سان جيرمان ونقطتين عن النجم الأحمر الصربي .

بات على رفقاء صلاح إلزاما وليس اختيارًا أن يحققوا نتيجة التعادل على الأقل في المباراة القادمة أمام باريس على أرضه في حديقة الأمراء وسط جماهير باريسية لن ترضى إلا بالثأر من نجوم الريدز الذين تفوقوا عليه في واقعة الأنفيلد منذ أكثر من شهر

بات على رفقاء صلاح إلزاما وليس اختيارًا أن يحققوا نتيجة التعادل على الأقل في المباراة القادمة أمام باريس على أرضه في حديقة الأمراء وسط جماهير باريسية لن ترضى إلا بالثأر من نجوم الريدز الذين تفوقوا عليه في واقعة الأنفيلد منذ أكثر من شهر .

كان ليفربول أمام فرصة سهلة أمام النجم الأحمر الصربي تبتعد به في الصدارة بـ9 نقاط، غير أن السقوط المفاجئ بهدفين زاد من ضغوط الفريق في المباراتين القادمتين أمام بطل فرنسا ونابولي العنيد

كان ليفربول أمام فرصة سهلة أمام النجم الأحمر الصربي تبتعد به في الصدارة بـ9 نقاط، غير أن السقوط المفاجئ بهدفين زاد من ضغوط الفريق في المباراتين القادمتين أمام بطل فرنسا ونابولي العنيد .

إذا عاد ليفربول بنقطة من لقاء باريس فـالآمال قد تتجدد أمامه من أجل الصعود، في الوقت الذي يعود عنده نابولي منتصرا على أرضه على النجم الصربي - وهو صيد سهل المنال - لـ يتعين على أبناء كلوب الفوز على نابولي في ملعب الأنفيلد وانتظار نتائج الآخرين .





عندها فقط، سيرتقي ليفربول لصدارة المجموعة بـ10 نقاط بينما يترك المركز الثاني مناصفة بين الباريسيين والنابوليين ليحتكمان إلى فارق الأهداف ونتيجة اللقاءات المباشرة .