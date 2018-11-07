تناول حصة يومية من المكسرات يحد من زيادة الوزن

نصحت دراسة طبية بأهمية تناول حصة يومية من المكسرات لسلامة الصحة الأيضية الكلية وتخفيض الوزن، خاصة بين المراهقين الذين يميلون إلى اكتساب بعض الوزن مع دخولهم مرحلة البلوغ، كما يساعد تناول المكسرات في تعزيز وظائف القلب والأوعية الدموية جنبا إلى جنب مع تحسين الخصوبة وتعزيز الذاكرة ومستويات الذكاء.





وأوضح الباحثون في قسم التغذية بكلية الصحة العامة بجامعة (هارفورد) أن المسكرات تحتوي على كميات وفيرة من الأحماض الدهنية غير المشبعة والألياف والبروتين والمواد الكيميائية المفيدة، التى تسهم في ضمان صحة جيدة.





وحلل الباحثون الآثار طويلة الأجل لتناول المسكرات والفول السودانى على وزن الجسم، كما حللوا آثار تناول المكسرات كالبندق واللوز على عنصر الشبع ومستوى السكر في الدم واستجابة الإنسولين.



