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بين الناس

مواطن يستغيث من زيادة حالات التعدي على النيل بأسيوط

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 10:27 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الصاحى
اشتكى أهالي قرية سلام التابعة لمحافظة أسيوط، في رسالة لخدمة القراء التي يقدمها موقع «صدى البلد» الإخباري، من تعدي بعض الأشخاص على نهر النيل، وضم الطريق الذي يخدم الأراضي الزراعية.

وقال محمد فراج، أحد أبناء القرية، في رسالته لـ صدى البلد: « أهالي قرية سلام بأسيوط يناشدون اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، بضرورة التدخل لوقف حالات التعدي علي املاك الدولة ونهر النيل من قبل بعض الأشخاص المقيمين علي ضفاف نهر النيل».

وأضاف «حالات التعدي تتم عندما ينخفض منسوب مياه نهر النيل حيث يعمل المعتدون على تجريف الأرض الزراعية في نهر النيل لزيادة رقعة الأرض الزراعية من خلال التوسع في مياه النيل، إضافة إلى تعديهم على الطريق وضمه لأراضيهم الزراعية».

وتابع «اشتكينا كتير للجمعية الزراعية لكن دون أن يتدخل أحد للحد من حالات التعدي على نهر النيل واملاك الدولة ».

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.
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