تعرف على كرة القدم الاستعراضية وطريقة تعلمها.. فيديو

قال اللاعب محمد خالد الشهير بـ"بيسو" ابن الـ24 عاما، إن كرة القدم الاستعراضية، تعني أداء مهارات وحركات شخصية مع الكرة للاستعراض بها ولا علاقة لها بكرة القدم المتعارف عليها.





وأوضح "خالد"، في لقاء لبرنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أنه يتم أداء مجموعة حركات تباعًا لخروج عرض خاص مميز دون وجود تقطعات.





وأشار إلى أن لكل لاعب أسلوبه الخاص به، ويتم تعليم لعبة كرة القدم الاستعراضية ذاتيًا من خلال المشاهدة.



