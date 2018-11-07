ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

توك شو

تعرف على كرة القدم الاستعراضية وطريقة تعلمها.. فيديو

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 10:28 ص
صدى البلد
فاطمة رضا
قال اللاعب محمد خالد الشهير بـ"بيسو" ابن الـ24 عاما، إن كرة القدم الاستعراضية، تعني أداء مهارات وحركات شخصية مع الكرة للاستعراض بها ولا علاقة لها بكرة القدم المتعارف عليها.

وأوضح "خالد"، في لقاء لبرنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أنه يتم أداء مجموعة حركات تباعًا لخروج عرض خاص مميز دون وجود تقطعات.

وأشار إلى أن لكل لاعب أسلوبه الخاص به، ويتم تعليم لعبة كرة القدم الاستعراضية ذاتيًا من خلال المشاهدة.

وفي نفس السياق، أكد اللاعب باسم عجيبة، ذو العشرين عام، أن الاحتراف في هذه اللعبة يختلف من شخص لأخر وفقًا لساعات التمرين التي يقوم بها في اليوم، وهناك بعض الحركات الصعبة تكون اثناء الجلوس وأخرى أثناء الوقوف. 
loading...

ترشيحاتنا

هيلاري كلينتون تحشد المواطنين في الدقائق الأخيرة: صوتوا لمستقبل أسركم

تناول حصة يومية من المكسرات يحد من زيادة الوزن

شاهد.. لقطات من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس أمام وداخل لجان الاقتراع

موازنة البرلمان تكشف دلالة حضور الرئيس السوداني بختام منتدى الشباب.. فيديو

الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الخريفية.. فيديو

هاني حتحوت يكشف أسباب استبعاد كهربا من قائمة منتخب مصر استعداداً لتونس.. فيديو

مجدي عبد الغني: الزمالك مهدد بخصم 18 نقطة عبر الـ فيفا

كسر بماسورة مياه يغرق الشوارع ويحاصر المترو في حلوان.. صور

تحيا مصر: توسيع نطاق عمل وحدات حماية الأطفال بلا مأوى لتشمل 14 محافظة

محافظ الدقهلية في جولة بالمنصورة فجرا..صور

ترامب يتغزل في نفسه بعد انتصار الجمهوريين: أنا رائع وساحر

هل يجوز الحصول على الفوائد من البنوك؟.. أمين الفتوى يجيب

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقطات من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس أمام وداخل لجان الاقتراع

نجوم ونجمات العقرب.. أبناء البرج الواحد متفقون في الحب والصداقة .. وأزمة نفسية بسبب كرة السلة صنعت نجومية مهند التركي.. صور

شاهد.. الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم والتوصيات العشرة للرئيس

مدحت صالح يشعل الليلة السادسة بفعاليات مهرجان الموسيقى العربية في الأوبرا.. صور

بلاط الوادي الجديد مدينة أثرية تاريخية شاهدة على كل العصور.. صور

فيديو

أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الأربعاء.. فيديو
تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة اليوم عبر Google Earth
الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الخريفية.. فيديو
أحمد موسى مشيدا بمواقف السيسي الإنسانية: لم تحدث من أي رئيس دولة
خبير في الشأن الأمريكي: التوقعات تصب في صالح الديمقراطيين فى التجديد النصفي للكونجرس

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟