أحد المكرمين بمنتدى الشباب يروى حواره مع الرئيس السيسي .. فيديو

قال إسلام أبو على السباح الأوليمبي والمكرم من الرئيس بمنتدي شباب العالم، إن منتدى شباب العالم كان حدثا هائلا، موضحًا أن تكريم الرئيس السيسي له كان بمثابة تكليل للجهود الذي قام بها على مدار السنوات الماضية.





وأضاف "أبو على" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الأربعاء، أنه تحدى إعاقته الناتجة عن إصابته في حادث ووصل إلى تحقيق أهدافه المنشودة، لافتًا إلى أن المنتدى يساعد الشباب على تبادل خبراتهم.





وروى "بطل مصر للسباحة" ما دار بينه وبين الرئيس السيسي أثناء تكريمه، وهو أن الرئيس يثق فى قدراته وأحلامه وأنه شجعه على بذل المزيد من الجهد، ما أعطى له دفعة كبيرة ليحقق المزيد من الإنجازات.



