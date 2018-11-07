الصحف الإماراتية: السيسي يتعهد بتحرك الجيش المصري لحماية أمن الخليج.. قطر تتقرب إلى روسيا بأموال شعبها.. الإمارات العاشرة على قائمة الدول الأكثر نفوذا.. إحباط مخطط لاغتيال الرئيس الفرنسي

الرئيس السيسي: الجيش المصري سيتحرك إذا تعرض أمن الخليج لخطر

الإمارات تدشن أول ثلاثة مشاريع للطاقة الشمسية في الكاريبي

إحباط مخطط لاغتيال الرئيس الفرنسي

الصين مستعدة لإجراء محادثات مع أمريكا

تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الأربعاء، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الجيش المصري سيتحرك إذا تعرض أمن الخليج لخطر ونتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية وسيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب.في البداية، ركزت صحيفة "الخليج" على تصريح الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن الجيش المصري سيتحرك إذا تعرض أمن الخليج لخطر أو تهديد مباشر، وذلك ردًا على سؤال بشأن العقوبات الأمريكية على إيران، قائلًا: "إننا بجانب أشقائنا في الخليج قلبا وقالبا، وإذا تعرض أمن الخليج للخطر وتهديد مباشر من جانب أي أحد، فإن شعب مصر قبل قيادته لن يقبل بذلك وسوف تتحرك قواته لحماية أشقائه".وعلى الصعيد العربي والإقليمي، ذكرت صحيفة "الوطن" أن دولة الكويت قد أعلنت تعطيل جميع الوزارات والدوائر الحكومية عن العمل، وذلك بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث تعرضت لأمطار غزيرة مساء أمس الأول، وامتدت حتى ساعات متأخرة فجر أمس.وقالت صحيفة "البيان" إن قطر ستساهم بنحو 3.7 مليارات يورو للتقرب من روسيا من خلال شراء حصة تبلغ ١٤.١٦٪ في شركة روسفنت الروسية للنفط، وسيتكفل بها صندوق الثروة السيادية التابع لهيئة الاستثمار القطرية.ومحليًا، قالت صحيفة "البيان" إن دولة الإمارات العربية المتحدة احتلت المرتبة العاشرة على قائمة الدول الأقوى نفوذًا اقتصاديًا وسياسيًا لعام 2018، وذلك وفق آخر تصنيف لأقوى دول العالم، الذي تعده وتنشره سنويًا مؤسسة «يو.أس. نيوز ورلد ريبورت» الأمريكية. تصدرت التصنيف الولايات المتحدة الأمريكية تلتها بالمركز الثاني روسيا الاتحادية ومن ثم الصين والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا واليابان، وقد حلّت المملكة العربية السعودية بالمرتبة التاسعة.كما أعلنت صحيفة "الخليج" عن تدشين الإمارات أول ثلاثة مشاريع للطاقة الشمسية في دول الباهاما وباربادوس وسانت فنسنت وجرينادين تحت مظلة صندوق الشراكة بين الإمارات ودول البحر الكاريبي للطاقة المتجددة البالغة قيمته 50 مليون دولار.ودوليًا، ذكرت صحيفة "البيان" أنه تم إحباط مخطط لاغتيال الرئيس الفرنسي، حيث أكدت مصادر قضائية أن وكالة المخابرات الداخلية الفرنسية ألقت، أمس، القبض على ستة أشخاص في فرنسا، على خلفية خطة مزعومة لمهاجمة الرئيس إيمانويل ماكرون.وتناولت صحيفة "الوطنط تهديد واشنطن بفرض المزيد من العقوبات على إيران، حيث كشف مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، أن الولايات المتحدة ستفرض المزيد من العقوبات على إيران دون أن يكشف عن تفاصيل، وذلك بعد أن أعادت إدارة الرئيس دونالد ترامب فرض عقوبات نفطية واقتصادية على طهران أمس الأول.وأبرزت صحيفة "الإمارات اليوم" انتخاب أول مسلمتين لعضوية الكونجرس الأمريكي، فقد اختار الناخبون الأمريكيون امرأتين مسلمتين تنتميان إلى الحزب الديمقراطي لدخول الكونجرس، في خطوة تاريخية أولى في الولايات المتحدة حيث الخطاب المعادي للمسلمين في تصاعد. وجاء الفوز الذي حققته المرشحتان الديمقراطيتان إلهان عمر ورشيدة طليب في ليلة الانتخابات عندما أتيح لأعضاء من جماعات من الأقليات الفرصة لتحقيق أول نجاحات في الانتخابات.وأشارت صحيفة "الاتحاد" إلى نتائج أولية لانتخابات التجديد النصفي والتي تشير إلى فوز الديمقراطيون بأغلبية مقاعد مجلس النواب، بينما يحتفظ الجمهوريون بمجلس الشيوخ.وقد تناولت الصحيفة أيضًا وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنتائج الانتخابات بأنها "نجاح هائل" على الرغم من أن حزبه الجمهوري فقد السيطرة على مجلس النواب.وأكدت صحيفة "البيان" أن الصين مستعدة لإجراء محادثات مع أمريكا والعمل على حل الخلافات التجارية، حيث قال وانغ تشي شان، نائب الرئيس الصيني، أمس، إن المواجهة ستضرب أكبر اقتصادين في العالم.وذكرت صحيفة "الاتحاد" أن وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت أنها ستفرض عقوبات إضافية على روسيا بعد تقاعس موسكو عن تقديم تأكيدات موثوق فيها بأنها لن تستخدم الأسلحة الكيماوية بعد هجوم بغاز أعصاب على جاسوس روسي سابق في بريطانيا.