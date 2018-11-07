برلماني روسي: الوضع السياسي الأمريكي غير متوازن ويصعب التنبؤ به

وأضاف أن هناك جزءا من العالم يتأثر بالمشاحنات السياسية الأمريكية، وأنه سيكون ضمن الخاسرين من هذا الاضطراب.







قال قنسطنطين كوساتشيف، رئيس لجنة الشئون الخارجية في مجلس الشيوخ الروسي، اليوم، الأربعاء، إن الوضع السياسي الأمريكي سيكون غير متوازن وسيصعب التبنؤ به بعد انتخابات التجديد النصفي للكونجرس.ونسبت وكالة أنباء "تاس" الروسية في نشرتها باللغة الإنجليزية إلى كوساتشيف قوله: "نتيجة الانتخابات تتماشى مع التوقعات الرئيسية، سيحاول كل من الحزبين بطبيعة الحال الاستثمار في استخدام النتيجة كانتصار له، لكن ما أخشاه أن النظام السياسي الأمريكي سيكون غير متوازن بشكل أكبر ويصعب التبنؤ به".وأجريت انتخابات التجديد النصفي الأمريكية أمس، الثلاثاء، ويجرى التنافس فيها على كل مقاعد مجلس النواب والبالغ عددها 435 مقعدا إلى جانب 23 مقعدا من ضمن 100 مقعد بمجلس الشيوخ.