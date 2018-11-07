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دراسة: ربع كبار السن في كوريا لم يتناولوا أي وجبة مع العائلة طوال عام كامل

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 12:57 م
صدى البلد
أ ش أ
ذكرت دراسة حديثة أن واحدا من كل 4 من كبار السن في كوريا الجنوبية لم يتناولوا أي وجبة مع أحد أفراد العائلة طوال عام كامل، لذا فإن هؤلاء الناس لديهم فرصة أكبر بنسبة 30% لتطور الاكتئاب والشعور بالوحدة مقارنة بمن يأكلون مع أسرهم.

ووفقا للبحث الذي أجرته كلية الطب في جامعة سونج كيونكوان على 4959 من كبار السن الذين تزيد أعمارهم على 65 سنة أجاب 25٪ منهم أنهم لم يتناولوا وجبة واحدة مع أسرهم طوال عام كامل.

وأشارت النتائج إلى أن الأشخاص الذين تناولوا وجبة واحدة على الأقل في اليوم مع أسرهم كانوا أقل عرضة بنسبة 20% للإصابة بالاكتئاب من أولئك الذين تناولوا الطعام بمفردهم.

كما أظهر البحث أن كبار السن الذين تناولوا الطعام بمفردهم لديهم زيادة في احتمال الانتحار بنسبة 33٪ مقارنة بالأشخاص الذين تناولوا طعامهم مع أسرهم.

وخلص الباحثون، إلى أن النتائج تظهر أن كبار السن الذين يتناولون وجبات منتظمة مع أفراد الأسرة يعززون التواصل معهم ويبنون علاقات مستقرة تصبح عوامل حماية للاكتئاب والغضب والقضايا النفسية الأخرى، لكن أولئك الذين يأكلون بمفردهم دون أفراد الأسرة يميلون إلى العزلة الاجتماعية، وهذا يؤدي إلى الشعور بالوحدة والاكتئاب.
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