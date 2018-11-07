حبيبة أمها تدخل الأعلى مشاهدة بـ يوتيوب

تمكنت الحلقة الثانية من حكاية "حبيبة أمها"، أحد فصول مسلسل نصيبى وقسمتك، من دخول قائمة الأعلى مشاهدة وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".



وحققت الحلقة الثانية ما يقرب من نصف مليون مشاهدة بعد طرحها بأيام معدودة، لتحتل المركز الـ 9 من أصل 50 مركزا يضمه القائمة.



المسلسل من تأليف عمرو محمود ياسين، ويقوم ببطولته كل درة ومحمد كيلانى وسلوى محمد على وإنعام سالوسة وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى.