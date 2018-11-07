قطع الكهرباء عن 6 مناطق بالإسكندرية يومى الخميس والسبت المقبلين

أعلنت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن قطع التيار الكهربائي عن 6 مناطق وقرى بنطاق حي العامرية ثان في الإسكندرية، يومي الخميس والسبت المقبلين، ولمدة 10 ساعات.



وقال مدحت عبد الفضيل، رئيس حي العامرية، إنه سيتم قطع الكهرباء يومي الخميس والسبت بدءا من الساعة السادسة صباحا وحتى الرابعة عصرا.



وأوضح عبد الفضيل، في تصريح له، اليوم الأربعاء، أن المناطق التي ستتعرض لقطع التيار الكهربائي هي منطقة مريوط بالكامل وقرى"45، نجع العرب، 7000، الوزيري، سيد زيان".



وأضاف رئيس حي العامرية ثان أن قطع التيار الكهربائي يأتي لحين انتهاء أعمال الإصلاح والصيانة بمعرفة الشركة المصرية لنقل الكهرباء.