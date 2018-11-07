رائدة أعمال مغربية: جلسات المنتدى تطورت عن العام الماضى..فيديو

قال ميريام لاحريشي، رائدة أعمال مغربية في مجال التعليم، إنها منبهرة بالثقافة المصرية والسياحة بها، لافتة إلى أنها تشارك فى منتدى شباب العالم للمرة الثانية، موضحة أن جلسات المنتدى هذا العام تطورت عن العام الماضى.



وأضافت لاحريشي، رائدة أعمال مغربية في مجال التعليم، فى لقاء خاص ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "dmc"، أنه تم مناقشة موضوعات مهمة وطرح افكار جديدة لتنمية الشباب وطرح الاختلافات فى مجال التعليم بين الدول، مشيرة إلى أن هناك تحسنًا كبيرًا فى الموضوعات المطروحة.



وأوضحت أنها تهتم بتطوير الدراسة وتحسين التعليم تدريجيًا فى المرحلة الابتدائية وطرح برامج جديدة ووضع نموذج تربوى جديدًا يرتكز على تنمية مهارات الطفل أولًا.

