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حوادث

ضبط كميات من اللحوم الفاسدة في حملات على أسواق الإسكندرية

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:19 ص
صورة أرشيفية - لحوم
صورة أرشيفية - لحوم فاسدة
أحمد عبد العزيز
شن ضباط شرطة التموين بالإسكندرية حملة مكبرة على الأسواق لإحكام الرقابة على الأسواق والسيطرة على أسعار السلع الغذائية تحقيقًا للانضباط في القطاع التمويني تزامنًا مع القرارات الحكومية باستكمال إجراءات الإصلاح الاقتصادي.

ففي مجال ضبط السلع غير الصالحة استهدفت محالات الجزارة والمطاعم بدائرة قسم شرطة باب شرقي أسفرت عن ضبط "ا ر ا "، 28 عاما، المدير المسئول عن مطعم، وضبط كمية وقدرها 80 كجم من اللحوم المفرومة بها تغير فى الخواص الطبيعية.

كما تم ضبط "ا ا ع"، 35 عام، المدير المسئول عن مطعم بدائرة قسم شرطة باب شرقي وضبط 20 دجاجة ذبح خارج المجازر العمومية، وتحرر المحضر جنح قسم باب شرقي وجار العرض على النيابة.

وفي مجال السلع مجهولة المصدر، تم ضبط المدعو "م م ج"، 24 عام، المدير المسئول عن محل لبيع اللحوم المجمدة بدائرة قسم ثان الرمل لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار بالسلع الغذائية الغير صالحة للإستهلاك الآدمي وضُبط كمية وقدرها 130 كجم من اللحوم ومصنعاتها مجهولة المصدر.

وتحرر المحضر جنح قسم ثان الرمل وجار العرض علي النيابة المختصة للتحقيق.
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