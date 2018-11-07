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محافظات

تموين الشرقية يشن حملة مكبرة على المخابز المخالفة بمنيا القمح

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:27 ص
صدى البلد
محمد الطحاوي
شنت مديرية تموين الشرقية، حملة مكبرة لمتابعة حركة الأسواق ‏والتأكد من توافر السلع التموينية والأساسية للمواطنين ومكافحة ظاهرة الغش التجاري ‏وتهريب السلع المدعمة وإحكام السيطرة على الأسعار لمنع تلاعب التجار بها وتطبيق القانون ‏بكل حسم وقوة على المخالفين لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وقالت فايزة عبد الرحمن مدير مديرية تموين الشرقية إن إدارة تموين منيا القمح برئاسة على عبد المحسن ‏نفذت حملة تموينية وتفتيشية مفاجئة على المخابز والتجار التموينيين، أسفرت عن ضبط ‏مخالفات وتم تحرير المحضر رقم (2530 ) ضد مجهول بمنيا القمح لتجميع 7 شكاير دقيق بلدى مدعم بغرض بيعها فى ‏السوق السوداء‏.

كما تم تحرير محضر رقم ( 2499 ) ضد صاحب مخبز بلدى بتلبانه لمخالفة تعليمات التشغيل ‏وتحرير محضر رقم ( 2507) ضد صاحبة محل لبيع المجمدات بالعزازيه لعدم الإعلان عن الأسعار وتحرير محضر رقم ( 2508) ضد صاحب مخبز افرنجى بالعزازيه لعدم الإعلان عن الأسعار.

وتم تحرير 14 تقرير مخالفة ضد أصحاب المخابز لوجود مخالفات لإنتاج خبز غير مطابق ‏للمواصفات وإنتاج خبز نقص وزن وعدم وجود ميزان وعدم اعطاء بون وعدم نظافة أدوات ‏العجين.
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