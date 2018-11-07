تموين الشرقية يشن حملة مكبرة على المخابز المخالفة بمنيا القمح

شنت مديرية تموين الشرقية، حملة مكبرة لمتابعة حركة الأسواق والتأكد من توافر السلع التموينية والأساسية للمواطنين ومكافحة ظاهرة الغش التجاري وتهريب السلع المدعمة وإحكام السيطرة على الأسعار لمنع تلاعب التجار بها وتطبيق القانون بكل حسم وقوة على المخالفين لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
وقالت فايزة عبد الرحمن مدير مديرية تموين الشرقية إن إدارة تموين منيا القمح برئاسة على عبد المحسن نفذت حملة تموينية وتفتيشية مفاجئة على المخابز والتجار التموينيين، أسفرت عن ضبط مخالفات وتم تحرير المحضر رقم (2530 ) ضد مجهول بمنيا القمح لتجميع 7 شكاير دقيق بلدى مدعم بغرض بيعها فى السوق السوداء.
كما تم تحرير محضر رقم ( 2499 ) ضد صاحب مخبز بلدى بتلبانه لمخالفة تعليمات التشغيل وتحرير محضر رقم ( 2507) ضد صاحبة محل لبيع المجمدات بالعزازيه لعدم الإعلان عن الأسعار وتحرير محضر رقم ( 2508) ضد صاحب مخبز افرنجى بالعزازيه لعدم الإعلان عن الأسعار.
وتم تحرير 14 تقرير مخالفة ضد أصحاب المخابز لوجود مخالفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وإنتاج خبز نقص وزن وعدم وجود ميزان وعدم اعطاء بون وعدم نظافة أدوات العجين.
وقالت فايزة عبد الرحمن مدير مديرية تموين الشرقية إن إدارة تموين منيا القمح برئاسة على عبد المحسن نفذت حملة تموينية وتفتيشية مفاجئة على المخابز والتجار التموينيين، أسفرت عن ضبط مخالفات وتم تحرير المحضر رقم (2530 ) ضد مجهول بمنيا القمح لتجميع 7 شكاير دقيق بلدى مدعم بغرض بيعها فى السوق السوداء.
كما تم تحرير محضر رقم ( 2499 ) ضد صاحب مخبز بلدى بتلبانه لمخالفة تعليمات التشغيل وتحرير محضر رقم ( 2507) ضد صاحبة محل لبيع المجمدات بالعزازيه لعدم الإعلان عن الأسعار وتحرير محضر رقم ( 2508) ضد صاحب مخبز افرنجى بالعزازيه لعدم الإعلان عن الأسعار.
وتم تحرير 14 تقرير مخالفة ضد أصحاب المخابز لوجود مخالفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وإنتاج خبز نقص وزن وعدم وجود ميزان وعدم اعطاء بون وعدم نظافة أدوات العجين.