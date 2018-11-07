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أخبار البلد

اجتماع عربي لبحث سبل منع ومكافحة الجريمة والإرهاب

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:22 ص
جامعة الدول العربية
جامعة الدول العربية
أ ش أ
بدأت أعمال الاجتماع الثالث للجنة تسيير ومتابعة البرنامج الإقليمي للدول العربية لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان "2016 - 2021" اليوم الأربعاء، بمقر الامانة العامة للجامعة العربية بحضور ممثلي وزارات العدل والداخلية والصحة في الدول العربية، بالإضافة إلى ممثلي الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب وإدارة الصحة والمساعدات الإنسانية بالأمانة العامة للجامعة العربية.

يأتي اجتماع هذه اللجنة في سياق دوري لتقييم الأنشطة والمشاريع المنفذة في إطار البرنامج الإقليمي لهذا العام 2018، وكذلك لوضع آلية وجدول زمني لتحديد البرامج المشتركة المستهدف تنفيذها خلال السنة القادمة بين الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والتي تمثل أهمية قصوى في الوقت الراهن وخاصة في مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة الفساد والجرائم المالية ومكافحة المخدرات وتعزيز نظم العدالة الجنائية.
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