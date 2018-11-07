ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

إحالة 54 طبيبا وموظفا بمستشفى الشهداء للتحقيق بسبب الغياب

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:50 ص
صدى البلد
محمد امين
أحال اللواء ضياء حسب الله، رئيس مركز ومدينة الشهداء، 44 طبيبا بمستشفى الشهداء للشئون القانونية لتغيبهم عن العمل، كما أحال 10 عمال آخرين لتغيبهم عن مواعيد العمل الرسمية.

كما تمت إحالة 37 من طاقم التمريض والإداريين لتغيبهم عن العمل والحضور في وقت متأخر عن مواعيد العمل الرسمية.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لرئيس مجلس ومدينة الشهداء داخل المستشفى العام.

وأكد حسب الله أنه يجب التزام وتواجد الأطباء بالمستشفيات من أجل متابعة المرضى والفحوصات الطبية وتلبية احتياجاتهم، كما يجب على الإدارة الطبية تكثيف المتابعات على جميع العاملين بالقطاع الطبي.
loading...

ترشيحاتنا

رغم حملات الدعاية ضده.. جاريد بوليس أول حاكم ولاية مثلي في تاريخ أمريكا

الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الخريفية.. فيديو

أول صومالية محجبة بالكونجرس: سأقاتل من أجل الحفاظ على أسر اللاجئين.. فيديو

تفاصيل حفل ماجدة الرومي بدار الأوبرا بعد غياب 15 عاما.. فيديو

الصحف السعودية: الجيش المصري سيتحرك لحماية الخليج إذا واجه تهديدا مباشرا.. عقدة الأكراد تشعل التوتر بين واشنطن وأنقرة.. انقسامات غير مسبوقة في الانتخابات الأمريكية

مشروب طبيعي يرفع المناعة ويخفض الوزن الزائد

لأول مرة.. فوز مسلمتين في انتخابات الكونجرس

بشرى سارة في الترجى قبل مواجهة الأهلى بنهائى إفريقيا

هاني حتحوت يكشف أسباب استبعاد كهربا من قائمة منتخب مصر استعداداً لتونس.. فيديو

أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء 7 - 11- 2018

الصحف الإماراتية: السيسي يتعهد بتحرك الجيش المصري لحماية أمن الخليج.. قطر تتقرب إلى روسيا بأموال شعبها.. الإمارات العاشرة على قائمة الدول الأكثر نفوذا.. إحباط مخطط لاغتيال الرئيس الفرنسي

كسر بماسورة مياه يغرق الشوارع ويحاصر المترو في حلوان.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

5 أسباب تجعلك تقع فى الحب.. صور

الرئيس يتفقد الأعمال الإنشائية لطريق النفق - شرم الشيخ .. صور

شاهد.. لقطات من انتخابات التجديد النصفي للكونجرس أمام وداخل لجان الاقتراع

نجوم ونجمات العقرب.. أبناء البرج الواحد متفقون في الحب والصداقة .. وأزمة نفسية بسبب كرة السلة صنعت نجومية مهند التركي.. صور

شاهد.. الحفل الختامي لمنتدى شباب العالم والتوصيات العشرة للرئيس

فيديو

أول صومالية محجبة بالكونجرس: سأقاتل من أجل الحفاظ على أسر اللاجئين.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الأربعاء.. فيديو
تعرف على الحالة المرورية في شوارع القاهرة اليوم عبر Google Earth
الأرصاد تنصح بارتداء الملابس الخريفية.. فيديو
أحمد موسى مشيدا بمواقف السيسي الإنسانية: لم تحدث من أي رئيس دولة

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟

هل يؤثر غياب أزارو على أداء الأهلي في نهائي أبطال إفريقيا أمام الترجي ؟