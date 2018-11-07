إحالة 54 طبيبا وموظفا بمستشفى الشهداء للتحقيق بسبب الغياب

أحال اللواء ضياء حسب الله، رئيس مركز ومدينة الشهداء، 44 طبيبا بمستشفى الشهداء للشئون القانونية لتغيبهم عن العمل، كما أحال 10 عمال آخرين لتغيبهم عن مواعيد العمل الرسمية.



كما تمت إحالة 37 من طاقم التمريض والإداريين لتغيبهم عن العمل والحضور في وقت متأخر عن مواعيد العمل الرسمية.



جاء ذلك خلال جولة مفاجئة لرئيس مجلس ومدينة الشهداء داخل المستشفى العام.



وأكد حسب الله أنه يجب التزام وتواجد الأطباء بالمستشفيات من أجل متابعة المرضى والفحوصات الطبية وتلبية احتياجاتهم، كما يجب على الإدارة الطبية تكثيف المتابعات على جميع العاملين بالقطاع الطبي.