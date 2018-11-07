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برلمان

نائب يطالب بتغليظ عقوبة المعلمين المتحرشين ومنعهم من التدريس

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:27 ص
النائب البدري ضيف
النائب البدري ضيف
ماجدة بدوي
حذر النائب البدرى أحمد ضيف عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، من انتشار ظاهرة التحرش فى المدارس، مؤكدا  أن تفشى هذه الظاهرة يصيب أولياء الأمور بحالة من الهلع، مطالبا بوضع حد لها، وذلك من خلال تغليظ العقوبة ونقل المعلم صاحب الواقعة لأي عمل إداري بعيد عن التعامل مع الطلاب نهائيا.

وأوضح النائب البدري ضيف فى بيان له اليوم، أن القانون الحالى تضمن عقوبات تتمثل فى الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، والحبس سنة وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، مطالبا بوجود عقوبات رادعة أكثر من ذلك حتى يكون عبرة لغيرها، ولتكن نقل المعلمين لعمل إدارى او فصله نهائيا إضافة للعقوبات السابقة وذلك حسب طبيعة الفعل.

وأشار النائب إلى أن الهدف من تغليظ العقوبة هو الحفاظ على أن أمن المجتمع من هذه الظاهرة التى انتشرت فى عدد من المدارس فى الفترة الأخيرة، مؤكدا على ضرورة وجود عقاب رادع ويتم نقل وقائع جلسات المحاكمة على الهواء مباشرة حتى يكون المتحرش عبرة لغيره ممن تسول لهم انفسهم الإقبال على مثل هذا الفعل.
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