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اقتصاد

أمجد القاضي: مصر تحقق 17.7% من الإنتاج العالمي للتمور

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:25 ص
التمور
التمور
ولاء عبد الكريم
قال دكتور امجد القاضى المدير التنفيذى لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى بوزارة الصناعة والتجارة، إن مهرجان التمور بسيوة سيناقش 9 أبحاث جديدة، عبر، ويتخللها 18 محاضرة.

واضاف "القاضي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مهرجان العام الجاري سيتواجد به 93 متسابقا، وذلك لنيل جائزة الشيخ خليفة ال نهيان، والتى تقدر بـ300 ألف جنيه، سيتم توزيعها على 10 فائزين، بمقدار 30 ألف جنيه لكل فائز، وذلك بحضور الشيخ منصور بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة. 

وأوضح على هامش بدء فعاليات مهرجان سيوة للتمور" أن عدد شجر النخيل المثمر حوالى 15 مليون نخلة بمتوسط إنتاجية 106 كجم للنخلة، وتنتج مصر سنويا 106 ملايين طن تعادل 17.7% من الإنتاج العالمى للتمور، وأن سيوة تنتج مايقرب من 500 ألف نخلة للتمور المجدول الأعلى جودة عالميا.
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