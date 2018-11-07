أمجد القاضي: مصر تحقق 17.7% من الإنتاج العالمي للتمور

قال دكتور امجد القاضى المدير التنفيذى لمركز تكنولوجيا الصناعات الغذائية والتصنيع الزراعى بوزارة الصناعة والتجارة، إن مهرجان التمور بسيوة سيناقش 9 أبحاث جديدة، عبر، ويتخللها 18 محاضرة.





واضاف "القاضي" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مهرجان العام الجاري سيتواجد به 93 متسابقا، وذلك لنيل جائزة الشيخ خليفة ال نهيان، والتى تقدر بـ300 ألف جنيه، سيتم توزيعها على 10 فائزين، بمقدار 30 ألف جنيه لكل فائز، وذلك بحضور الشيخ منصور بن زايد ال نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة.



