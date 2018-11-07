كاتب لبناني: منتدى شباب العالم يؤكد أن السلام رسالة مصر إلى العالم

قال الكاتب الصحفي اللبناني يحيى أحمد الكعكي، إن منتدى شباب العالم في دورته الثانية، بأجندة أعماله وتوصياته، يؤكد أن مصر هي "رسالة سلام" في محيطها العربي والأفريقي والعالم بأكمله، بقرارها السيادي الوطني المستقل، مشيدا في هذا الصدد بـ "الصورة الحضارية" التي نقلها المنتدى عن مصر، والاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية بالشباب.



وأثنى الكاتب اللبناني – في مقال له بصحيفة "الشرق" اللبنانية بعددها الصادر اليوم – على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرأي والحوار في معظم المحاور التي تناولها المنتدى الذي عقد في شرم الشيخ بمشاركة أكثر من 5 آلاف من شباب العالم.. مؤكدا أن مداخلات الرئيس السيسي اتسمت بالصراحة والعمق، وأظهرت إرادة سياسية منفتحة ومتفاعلة مع كل القضايا المحلية والإقليمية والأفريقية والدولية.



وأشار إلى أن التجربة المصرية للاستنهاض بما يحقق رؤية مصر للتنمية 2030 كانت محل اهتمام خاص في نقاشات الرئيس السيسي، فضلا عن التركيز على مفهوم حماية الدولة الوطنية في المجتمع العربي وحق الدول في مكافحة الإرهاب.



وأكد الكاتب أن المنتدى أظهر مدى اهتمام الرئيس السيسي بالشباب المصري وقضاياهم وتنمية الوعي لمواكبة متطلبات العصر، وباعتبار أن هذا الأمر هو أحد أسس معركة البناء الحالية في مصر بعدما استطاعت أن تكسب معركة البقاء خلال الفترة ما بين أعوام 2014 و 2018، لافتا إلى أن المنتدى الذي تابعه الملايين حول العالم نقل صورة واضحة عن الشخصية المصرية الحضارية وما حققته من إنجازات.