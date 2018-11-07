مقالات الصحف اليوم.. مكرم محمد أحمد يشيد بردود الرئيس خلال منتدى الشباب.. جلال دويدار يتحدث عن عدوانية إيران.. والطرابيلى: ربع مليون فصل.. لتخفيف الكثافة!

مكرم محمد أحمد يكتب: أسئلة السيسى الصعبة لمؤتمر الشباب

جلال دويدار يكتب: عدوانيـة إيـران.. وراء تطابق المصالح العربية الإسرائيلية

نيوتن يكتب: "سوفت وير" مصري جديد

عباس الطرابيلى يكتب: ربع مليون فصل.. لتخفيف الكثافة!

"الأهرام"

مكرم محمد أحمد يكتب: أسئلة السيسى الصعبة لمؤتمر الشباب

"الأخبار"

جلال دويدار يكتب: عدوانيـة إيـران.. وراء تطابق المصالح العربية الإسرائيلية

من هنا تطابقت المصالح العربية الإسرائيلية ووجدت إدارة ترامب فرصة لكسب ود وتأييد الجالية اليهودية ذات التأثير داخل الولايات المتحدة.







"المصرى اليوم"



نيوتن يكتب: "سوفت وير" مصرى جديد

تحدث الكاتب عن أسلوب الرئيس عبد الفتاح السيسى فى منتدى شباب العالم فى تقبل آراء الشباب والمصارحة الكاشفة والتى لم نعهده من قبل أى رئيس، وهذا ما يجعلنا نطمح فى بدء مناقشة الأمر الأهم، والوعى الذى استقر فى العقل الجمعى المصرى أو بمعنى آخر سوفت وير مصرى جديد.







سليمان جودة يكتب: لقاء مسقط الغامض

"الوفد"

وجدي زين الدين يكتب: الحرب على الفساد

عباس الطرابيلى يكتب: ربع مليون فصل.. لتخفيف الكثافة!



"الوطن"

عماد الدين أديب يكتب: انتخابات الكونجرس استفتاء على "ترامب"

تناولت مقالات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم، الأربعاء، العديد من القضايا الهامة فى مقالات كتابها، وكان من أبرزها التالى:أشاد الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد بصراحة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال إجاباته عن معظم التساؤلات بصراحة خلال منتدى شباب العالم، وقال مكرم فى بداية مقالة اليوم بجريدة "الأهرام": "بصراحته المعهودة والشفافة التى لم نشهد لها مثيلا فى أى من العهود السابقة، وضع الرئيس عبد الفتاح السيسى كل حضور مؤتمر شباب العالم بمن فيهم المصريون والعرب والأفارقة، وضيوف المؤتمر من الساسة والمفكرين وممثلى الأمم المتحدة فى نزاعات سوريا وليبيا، وغيرهم من المعنيين بمصير عالمنا، على المحك الحقيقى وهو يتساءل أولا فى ختام جلسة ما بعد الحروب والنزاعات، من الذى سوف يدفع ثمن فاتورة هذه الفوضى العارمة التى أصابت العالم العربى بعد ثورة يناير؟! التى ربما كان دافعها حسن النيات والرغبة فى التغيير، لكنها خلفت فراغًا فى السلطة، سرعان ما استثمره الأشرار من المتطرفين والإرهابيين الذين يتحينون فرصة الوثوب على السلطة ليدمروا مصائر دول وشعوب، غاية أملها الآن ليس تحقيق المزيد من التقدم ولكن أن تعود الأوضاع إلى ما كان عليه الحال قبل محاولات التغيير! ويتساءل ثانيًا من الذى سوف يدفع الفاتورة الباهظة لإعادة تعمير هذا الخراب والدمار الواسع الذى أصاب سوريا والعراق وليبيا واليمن، وكان يمكن أن يُصيب مصر لولا يقظة ووعى شعبها فى الثلاثين من يونيو عندما خرج 30 مليون مصرى إلى جميع شوارع المدن المصرية يطلبون إزاحة حكم جماعة الإخوان المسلمين، وهل حقًا سوف يدفع العالم المتقدم 400 مليار دولار ثمنًا لإصلاح الدمار فى سوريا؟! ويتساءل لماذا يدفعون إن كان التدمير تم أغلبه بأيدى السوريين؟! ثم ما هى الآثار النفسية والاقتصادية والاجتماعية التى يمكن أن تخلفها هذه الأحداث الجسام على أجيال شابة وصغيرة عاشت المأساة؟! وما هى صورة المستقبل الذى ربما يكون أكثر تعقيدًا وخطرًا لأن ما حدث يكاد يكون نوعًا من الانتحار القومى بسبب تحرك غير مدروس ضيع مصائر شعوب بكاملها، بهذه الأسئلة الصعبة التى ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسى على مؤتمر شباب العالم، خلص الرئيس إلى أن الدرس الصحيح المستفاد من هذه التراجيديا هو ضرورة الحفاظ على مقومات الدولة الوطنية فى الظروف باعتبارها حقًا من حقوق الإنسان، لأنه بانهيار وتدمير الدولة الوطنية لا وطن ولا مستقبل ولا أمل ولا حياة، ولكن فقط الفوضى العارمة والضياع.وأضاف مكرم، خلال مقاله، أن الدرس الثانى من مؤتمر شباب العالم عنوانه "مصر وأفريقيا"، والمتحدثون هذه المرة فى ندوة مميزة هم فى الأغلب أفارقة، وزراء ومفكرون ورجال بنوك، يأملون كثيرًا فى أن تكون رئاسة مصر المقبلة للاتحاد الأفريقى بداية لمرحلة جادة تُحدد الأولويات الصحيحة للقارة الفتية التى يُشكل الشباب نسبة 68% من سكانها، وتتميز بتنوع خصب وثرى يستطيع أن يضمن للقارة مستقبلًا زاهرًا لو أحسنت ترتيب أولوياتها، ويثقون كثيرًا عن خبرة ودراية عملية فى أن رئاسة السيسى الاتحاد الأفريقي يمكن أن تكون فترة ازدهار واستقرار للقارة السمراء، وهم على يقين من أن مصر جزء أصيل من أفريقيا وتُشكل الآن حجر الزاوية فى مشروعات القارة التنموية، خاصة أن مصر لديها خطة متكاملة لربط أوصال القارة ونقل مشارفها شمالًا إلى ساحل البحر الأبيض، من خلال مشروع الربط الكهربائى وتوحيد شبكة السكك الحديدية لتصل بين بحيرة فكتوريا والإسكندرية على شاطئ المتوسط، وتحويل نهر النيل الذى يربط جنوب القارة بشمالها إلى شريان تجارى حيوى يربط دول القارة ويضاعف تجارتها البينية بما يضمن مستقبلًا زاهرًا للقارة السمراء لو أحسنت ترتيب أولوياته، وركزت على ضرورة الحفاظ على أمن أفريقيا وتسوية نزاعاتها سلمًا عبر الحوار والتفاوض، وإشاعة التعليم وإصلاحه، وتحقيق المزيد من تكافؤ الفرص بين الجنسين، لأن حقوق المرأة الأفريقية مهدرة، يجبرونها على الزواج وهى طفلة لم تتجاوز الأعوام الخمسة عشر، ويكرهونها على الختان وهى دائمًا فى المكانة الأقل، محرومة من حق التعليم، ولا تجد مشروعات النهوض بالمرأة التمويل المحلى أو الدولى الكافي.واختتم: "صحيح أن هناك مؤشرات مهمة فى جنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا والقرن الإفريقى على إمكانية تسوية كل النزاعات التى تمزق القارة سلما وأن الأفارقة تواقون إلى الأمن والاستقرار، لكن أفريقيا تحتاج إلى ما هو أكثر من حسن النيات وهم يتطلعون دائمًا إلى الدور المصرى، ومن المؤكد أن الرئيس السيسى لن يخذل أفريقيا والأفارقة، لأنه أكثر الجميع حماسًا لأفريقيا وحوار الجنوب مع الجنوب، وقد كان واضحًا فى استجابته السريعة لمطالب المرأة الأفريقية فى المؤتمر، لاعتقاده أن المرأة الأفريقية تُشكل ما هو أكبر كثيرًا من نصف المجتمع، دونها يصعب إحداث تقدم حقيقى فى القارة السمراء".أكد الكاتب جلال دويدار، خلال مقالة بجريدة "الأخبار اليوم"، أن النزعة العدوانية والتآمرية لإيران أدت لتطابق المصالح بين معظم البلاد العربية، خاصة الخليجية وإسرائيل، فيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية الشاملة على نظام الملالي الإيراني.وقال دويديار إنه من المتوقع وطبقا للمؤشرات أن يكون لهذه العقوبات انعكاسات غاية في الخطورة على الأوضاع الاقتصادية وبالتالي الاجتماعية.يعود ذلك بشكل أساسي إلى الخسائر التي ستلحق بإيران نتيجة المقاطعة التي تفرضها الولايات المتحدة على استيراد الدول للبترول الإيراني، هذه المقاطعة تعني تقلص إيرادات النظام الإيراني الذي يعد الدخل من البترول المورد الرئيسي للموازنة الإيرانية.وأضاف: "كانت إسرائيل قد بررت غاراتها على الأراضي السورية إلى هذا الوجود الإيراني، وكان من نتيجة ذلك استخدام روسيا لنفوذها علي سوريا وإيران لإبعاد هذه الميليشيات الإيرانية ومعها حزب الله من الحدود السورية مع إسرائيل"، مشيرًا إلى أنه من ناحية أخرى كانت التحركات العدائية الإيرانية في دول الخليج العربي واستغلالها للعناصر الشيعية لضرب الأمن والاستقرار بها أحد أسباب العداء العربي ضد إيران.يضاف إلى ذلك ابتزاز الدول العربية الخليجية التي كان عليها أن تدفع ما تطلبه واشنطن وكذلك تعاقدات مع شركات السلاح الأمريكية بمئات المليارات من الدولارات.واختتم أن هذا النظام الإيراني غارق في الفساد وإهدار أموال البترول على مغامراته الخارجية، هذا كان مردوده تدني الحياة لجميع أفراد الشعب باستثناء الملالي والمحيطين بهم، وهو ما ينذر بثورة شعبية.تحدث الكاتب عن زيارة بنيامين نتنياهو برفقة زوجته سارة إلى سلطنة عمان وما الهدف من نشره صورة وهو يعبر عن سعادته وخلفه زوجته وهو يصافح السلطان قابوس والتى تعد مثيرة للجدل، ويبين أن اللقاء بينهما لم يكن لحل القضية الفلسطينية ولكن هناك خبايا أخرى ستكشفها تسريبات فى الفترة القادمة.أكد الكاتب أنه فى ظل التنمية الواسعة التى تقوم بها الدولة والحرب على الإرهاب، ومصر الجديدة لابد من اقتلاع جذور الفساد وضبط مرتكبيها، ويعد الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة، ولديه قناعة أن المشروع الوطنى الجديد للبلاد لا يستقيم وجوده فى ظل وجود أى فساد، لأنه يبتلع كل خطوة رائدة، وأي تنمية تقوم بها الدولة حاليًا، بل يطرد الفساد أى استثمارات، ولا يساعد على جذبها، وشر هذا الفساد أشد وطأة من الإرهاب.تحدث الكاتب عن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى فى منتدى شباب العالم عن مصر تحتاج إلى ربع مليون فصل لتخفيف الكثافة الطلابية، ولكن هناك زيادة سكانية، وانخفاض معدلات العمل والإنتاج يجعل كل الخدمات الصحية والغذائية والتعليمية، ونجد الأب يعجز عن توفير الطعام لأسرته بسبب الزيادة السكانية ونستورد العديد من المستهلكات الأساسية للدولة، وهذه هى الكارثة الأولى على الميزان التجارى مع الدول، وهذه الأعباء رهيبة تقع على الدولة الآن.أبرز الكاتب فى مقاله أن الرئيس الأمريكى يضع يده على قلبه بسبب انتخابات الكونجرس، والتى تعد شبه استفتاء على عامين من حكمه وعلى أداء حزبه الجمهوري، مرهن ترامب على حزبه الذي سيفاجئ الجميع ويحطم كل الاستطلاعات الرأى والتى ستعطى كل الغلبة للحزب الديمقراطى فى المجلس.