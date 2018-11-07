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محافظات

ندوات إرشادية لمزارعي القمح فى 3 مراكز بالبحيرة .. صور

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:54 ص
صدى البلد
جمالات الدمنهورى
نظمت إدارة الإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة بالبحيرة  بحضور المهندس محمد الزواوي وكيل الوزارة ندوة مجمعة لمزارعى الحقول الإرشادية للمشروع بمراكز ايتاى البارود والدلنجات ودمنهور وذلك بناحية المركز الارشادى بسنهور بمركز دمنهور، فى إطار مشروع الأمن الغذائى العربى بالتعاون مع الإرشاد الزراعى بالبحيرة.

 وأكد المهندس محمد الزواوي وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة أن مزارعى البحيرة يتمتعون بالخبرات المتراكمة والكثيرة وأنه مع تطبيق التوصيات الفنية وزراعة الأصناف الحديثة سنصل الى ما نرمى إليه من الاكتفاء الذاتى للقمح، لافتا الى ان دور جميع الجهات العاملة بمركز بحوث والإرشاد الزراعى والمزارعين  فاهمين ومطبقين  للتوصيات.

فيما أشار المهندس ناجى السيد حسن مدير الإرشاد إلى أن المستهدف زراعة 100 حقل ارشادى وسيتم دعم المزارعين بالتقاوى وآلة الزراعة وشكارة يوريا مجانا مع متابعة الحقول الإرشادية.
ندوات إرشادية لمزارعي القمح فى 3 مراكز بالبحيرة .. صور
ندوات إرشادية لمزارعي القمح فى 3 مراكز بالبحيرة .. صور
ندوات إرشادية لمزارعي القمح فى 3 مراكز بالبحيرة .. صور
ندوات إرشادية لمزارعي القمح فى 3 مراكز بالبحيرة .. صور
ندوات إرشادية لمزارعي القمح فى 3 مراكز بالبحيرة .. صور
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