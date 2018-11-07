المنتخب الأولمبى يدرس الاكتفاء بودية تونس بعد تأخر الرد الزامبى

يدرس شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى الاكتفاء بودية توسن المقرر اقامتها يوم ١٥ نوفمبر الجاري ضمن الاستعدادات لبطولة إفريقيا المؤهلة لدورة الالعاب الاولمبية طوكيو.



وجاء ذلك بعد تأخر رد منتخب زامبيا على مواجهة أحفاد الفراعنة وديا 17 نوفمبر الجارى.



ويسعى الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى تحقيق أفضل إعداد ممكن قبل خوض منافسات التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى الأولمبياد من أجل التأهل والتواجد ضمن كبار العالم.



ويمتلك المنتخب الأولمبى جيلا رائعا من اللاعبين فى الوقت الحالى وعلى رأسهم صلاح محسن وطاهر محمد طاهر وناصر ماهر وكريم نيدفيد وغيرهم من النجوم.