محافظ الفيوم يعقد لقاء مع ممثلين عن القرى المنتجة.. صور

عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اجتماعًا مع ممثلين عن 4 قري من قري المحافظة المنتجة شملت قري دسيا والإعلام بمركز الفيوم، وبيهمو بسنورس وفانوس بطامية، وذلك لبحث ومناقشة آليات الارتقاء بهذه القري وتحسين مستوي الخدمات بها وتطوير منتجاتها وفتح مجالات للتسويق لتحسين مستوي الدخل وخلق فرص عمل للشباب، بحضور المهندس حسن موافي سكرتير عام المحافظة، واللمحاسبة ليلي طه مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالفيوم، ورئيس مركز ومدينة الفيوم والقائم بأعمال مركزي طامية وسنورس، ومسئولي مياه الشرب والصرف الصحي والبيئة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وممثلين عن القري المنتجة.





أشار محافظ الفيوم، أن هذا اللقاء يأتي فى إطار خطة المحافظة لعقد لقاءات دورية مع ممثلين عن قري المحافظة المنتجة، للتعرف على مشكلات هذه القري وآليات حلها ومناقشة سبل الارتقاء بها، بالتعاون والتنسيق بين المحافظة وفرع المجلس القومي للمرأة.





وقد تم خلال الاجتماع الذي عقد ظهر اليوم واستمر لمدة 4 ساعات متواصلة مناقشة وطرح مشكلات هذه القري وكيفية حلها وسبل الارتقاء بها وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين من نظافة عامة وتعليم وصحة ومياه شرب وصرف صحي وطرق وإنارة وغاز طبيعي وغيرها من الخدمات.





وأكد محافظ الفيوم على ضرورة الاخلاص والتفاني فى العمل والمتابعة الميدانية المستمرة، وطالب رؤساء المدن بالعمل الجاد وبذل المزيد من الجهد، كما طالب بتفعيل دور المشاركة المجتمعية والتكاتف بين الجميع، للارتقاء بمستوى الخدمات داخل القري وجعلها على غرار قرية تونس.





كما أكد على أهمية تسويق المنتجات من خلال فتح معارض داخل وخارج المحافظة لزيادة حجم المبيعات وتحسين مستوي دخل الأسر، كما أكد على أهمية توعية المواطنين بضرورة الحفاظ على الأعمال التى يتم تنفيذها فى القري.



