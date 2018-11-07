أشرف عبد الباقي يسخر من منتقدى مسرحيته: أكيد عندهم عقد .. فيديو

قال الفنان أشرف عبد الباقى، إن مسرحيته الجديدة "جريمة فى المعادى" تضم عددا كبيرا من الشباب الجدد فى مجال الفن والتمثيل، متمنيًا أن تنال إعجاب الجمهور فى أول أيام عرضها.



وأوضح "عبد الباقى" خلال لقائه ببرنامج "its showtime" المذاع عبر فضائية"cbc"، أن البعض يرى أن المسرحية تحتوى على إسقاطات سياسية، معلقًا: "حكم عليها قبل عرضها".



وتابع ساخرًا: "اللى هاجموا المسرحية وقالوا فيها إسقاطات سياسية دول عندهم عقد وأكيد والدته انفصلت عن والده وكانت مرات أبوه بتعذبه وهو صغير".

