مجلس أمناء الشباب المصري: الجهاز الإداري يعاني من البطالة المقنعة..فيديو

قال محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء الشباب المصري، إن دول العالم التى نهضت اقتصاديًا اهتمت بريادة الأعمال وتدشين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدًا أن مصر لن تقوم كدولة إلا بعد الاهتمام بريادة الأعمال .





وأضاف رئيس مجلس أمناء الشباب المصري، خلال حديثه ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " ten"، أن الجهاز الإداري للدولة يعاني من البطالة المقنعة، مشيرًا إلى أن مصر تعتبر دولة شابة لأن 60% منها شباب.



