مطار القاهرة يستقبل 21 مرحلا من إيطاليا

استقبل مطار القاهرة الدولى اليوم الأربعاء، 21 مصريا مرحلين من إيطاليا، لإقامتهم غير الشرعية ومخالفتهم لشروط العمل، وقامت سلطات المطار باتخاذ الإجراءات القانونية.



وقالت مصادر بالمطار، إنه وصل مبنى الركاب رقم "1" بالمطار والمعروف بالمطار القديم ، 21 مصريا مرحلين على طائرة خاصة قادمة من إيطاليا، أمر اللواء أحمد الأنور مساعد وزير الداخلية لأمن المطار بتشكيل فريق متخصص من ضباط الإدارات المعنية لسرعة إنهاء إجراءات وصولهم واتخاذ الإجراءات القانونية.



أقر المرحلون في المناقشات التى جرت معهم أن السلطات الأمنية الإيطالية ألقت القبض عليهم بعد إقامتهم غير الشرعية و مخالفتهم لشروط العمل ودخول البلاد والإقامة.