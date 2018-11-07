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رياضة

مارسيال وراشفورد يقودان تشكيل اليونايتد المتوقع أمام يوفنتوس

الأربعاء 07/نوفمبر/2018 - 11:25 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
يحل مانشستر يونايتد الإنجليزي، ضيفًا على نظيره يوفنتوس الإيطالي، في مواجهة نارية، اليوم، الأربعاء، على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا.

واستقرت بعض الصحف الإنجليزيى على التشكيل المتوقع للشياطين الحُمر في مواجهة السيدة العجوز حيث جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: دي خيا

خط الدفاع: يونج - سمولينج - لينديلوف - شاو

خط الوسط: ماتيتش - بوجبا - سانتوس - ماتا

خط الهجوم: مارسيال - راشفورد
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