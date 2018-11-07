نائب وزير الزراعة ومحافظ الدقهلية يفتتحان المزرعة السمكية ببحيرة المنزلة

افتتحت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة السمكية يرافقها الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء المزرعة السمكية الجديدة ببحيرة المنزلة.



أكد شاروبيم أن بحيرة المنزلة تتميز بأنواع الأسماك فيها، وأضاف أننا بالتعاون مع هيئة الثروة السمكية نعمل على مضاعفة الإنتاج بالبحيرة وأشار الى أن المحافظة توفر كل الدعم اللازم لصيادي السمك وأصحاب المزارع.



وأضاف أن الدولة وليس المحافظة وحدها تعمل على رفع كفاءة بحيرة المنزلة، واننا نقوم بتطهيرها وزيادة مساحتها بإزالة التعديات وتطوير أدوات الإنتاج.



من جهة أخرى أشار شاروبيم إلى بذل كل الجهود لرفع إنتاجية البحيرة وفتح أسواق جديدة على مستوى المحافظة لتغطي كافة المنافذ والمجمعات لتلبية احتياجات السوق المحلي على أن يتم تصدير الفائض للخارج.



من جانبها أكدت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة على دعم الوزارة الكامل لتطوير بحيرة المنزلة وتوفير الدعم اللازم لرفع كفاءتها، واشارت ان تطويرها جزء من المشروع القومي للتطوير.