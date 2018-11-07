رغم حملات الدعاية ضده.. جاريد بوليس أول حاكم ولاية مثلي في تاريخ أمريكا

فاز جاريد بوليس، فجر اليوم، الأربعاء، بسباق حكام الولايات المتحدة في ولاية كولورادو، ليصبح بذلك أول حاكم مثلي بشكل علني في البلاد.



ويعتبر بوليس رجل أعمال وسياسي ديمقراطي، ويشغل حاليًا مقعدا في مجلس النواب عن الدائرة الثانية لكولورادو، وعلى الرغم من الحملات الدعائية المضادة له خلال الحملة الانتخابية، استطاع التقدم على منافسه الجمهوري ووكر ستابلتون.



ويحظى بوليس بشهرة واسعة داخل الأوساط النيابية الأمريكية، لما له من تصريحات داعمة لسياسة التفتح، فهو من أبرز المطالبين بتقنين الإتجار وتعاطي مخدر الماريجوانا، حتى قبل أن تكون كولورادو واحدة من الولايات الأولى، بجانب ولاية واشنطن، التي صوتت لتشريع الماريجوانا.



وانطلقت، أمس، الثلاثاء، عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي يراهن على الفوز بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاحتفاظ بسيطرة الجمهوريين على الكونجرس.



في حين ينظر الديمقراطيون إلى تلك الانتخابات باعتبارها الأمل الأخير لاستعادة التوازن المفقود منذ فوز الرئيس الجمهوري بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، عام 2016، على حساب منافسته هيلاري كلينتون.



وحرص الرئيس ترامب على المشاركة في حشد الناخبين لدعم المرشحين الجمهوريين من خلال خطابات فى العديد من الولايات الأمريكية، في حين قام الرئيس السابق باراك أوباما بالشيء نفسه لحشد الدعم لمرشحي الحزب الديمقراطي لتطغى صبغة الانتخابات الرئاسية على انتخابات "التجديد النصفي في مفارقة تبدو غير مسبوقة في التاريخ الأمريكي".